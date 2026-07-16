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Before I knew about the Epstein Files, I wrote a book
A recording from Ellie Leonard's live video
Jul 16, 2026
The Panicked Writer
Writer, child-wrangler, sometimes-filmmaker, Missoulian dropped on my head in NYC.Writer, child-wrangler, sometimes-filmmaker, Missoulian dropped on my head in NYC.
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